Арбітр Кашшаї - про незарахований гол: Ми допустили помилку

Про це з посиланням на офіційний сайт Угорської футбольної федерації повідомляє сайт FC-Dinamo.Kiev.ua.

"Після матчу ми подивилися повтори, і відразу ж зрозуміли, що допустили помилку. Ми проаналізували ситуацію, але відповідно до вимог УЄФА, судді не повинні коментувати власні рішення на публіці. У нас дуже невдячна професія, адже ми можемо прийняти 199 правильних рішень, але одна помилка може виявитись фатальною.

Мені важко перенести те, що сталось, адже я знаю, скільки людей вірило в нас. Але не можна змінити те, що вже відбулось. Ми вимушені повернутися додому і повинні визнати, що ми закінчили чемпіонат Європи не так, як планували, оскільки допустили велику помилку. Тим не менш, я впевнений, що всі члени моєї команди винесуть урок з цієї невдачі, і в наступному сезоні ми зможемо довести, що все ще залишаємось в авангарді світового суддівства, - цитує Кашшаї офіційний сайт Угорської футбольної федерації.