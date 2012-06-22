Іноземним вболівальникам подобається Євро-2012 (опитування)

Про це УНІАН повідомили в польській державній компанії Pl2012, на замовлення якої соціологічний центр PBS опитав 4 тис. іноземних уболівальників під час групової фази Євро-2012 з 8 по 18 червня.

"92% опитаних позитивно оцінюють атмосферу під час чемпіонату, а 85% дуже добре говорять про організацію турніру у Польщі. Оцінки іноземців Євро-2012 у Польщі є кращими за результати аналогічних досліджень, проведених під час Євро-2008 в Австрії", - відзначається у повідомлені.

За даними Pl2012, організацію турніру австрійцями позитивно оцінювали 68% опитаних іноземців.

В рамках польського дослідження було опитано по 1 тис. іноземних фанів у кожному із чотирьох польських міст, де відбувалися матчі групової фази турніру.

Більше 60% опитаних, як виявилося, вперше приїхали до Польщі та абсолютна більшість з них (80%) планує знову сюди приїхати, а 92% рекомендувати польські міста для поїздок своїм друзям.

Pl2012 також відзначила, що 85% опитаних іноземців сказали, що почували себе на польській території безпечно, в той час як в Австрії такі оцінки звучали у 75% випадках.

"Високі оцінки організації турніру у Польщі та декларації повернення до нашої країни після турніру майже усіх іноземців, котрі взяли участь в опитуванні, підтверджують високий рівень 5-річної підготовки поляків до Євро-2012. Найбільш захоплюючі моменти чемпіонату попереду, але Польщі вже вдалося себе показати на міжнародній арені як гарного організатора та господаря третього найбільшого спортивного заходу у світі", - заявив прес-секретар PL2012 Миколай Пьотровський, слова котрого цитуються у повідомлені.

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Як повідомляв УНІАН, у Польщі вже відбулося 12 із 15 матчів цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, на які до країни, за попередніми оцінками польських організаторів, приїхало майже 0,4 млн іноземних уболівальників.

Поляки раніше очікували приїзду на групову фазу від 400 до 700 тис. футбольних фанів з-за кордону.