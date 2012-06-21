Євро-2012: Португалія не просто, але пройшла чехів
23:36, 21 червня 2012Спорт
1187
Закінчився перший чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи з футболу
Чехія - Португалія 0:1 (Роналду 79)
Приспіввідношенніударівпо воротах22:2(!)португальцямнеобхідно булонарештізабити.Роналдувискочив з-заспинизахисниканафланговийпрострілі вдаривголовоюм'яч...уземлю.Осьдо такогорикошетуЧехне бувготовий.
ЗавтраборотьбапродовжитьсявГданську,де Греціяспробуєповторитисвійуспіх,але тепервже не протиросіян,апроти Німеччини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter