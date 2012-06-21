Євро-2012: Португалія не просто, але пройшла чехів

Закінчився перший чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи з футболу

Чехія - Португалія 0:1 (Роналду 79) Приспіввідношенніударівпо воротах22:2(!)португальцямнеобхідно булонарештізабити.Роналдувискочив з-заспинизахисниканафланговийпрострілі вдаривголовоюм'яч...уземлю.Осьдо такогорикошетуЧехне бувготовий. ЗавтраборотьбапродовжитьсявГданську,де Греціяспробуєповторитисвійуспіх,але тепервже не протиросіян,апроти Німеччини.

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