Ярмоленко увійшов до топ-5 найбільш запитаних футболістів

Спортивний портал Goal.com проаналізував гру гравців з метою визначити, хто з них буде найбільш запитаним після Євро-2012.

Великі перспективи, на думку експертів, відкриваються перед хавбеком «Брондбю» та збірної Данії Мікаелем Крон-Делі. Завдяки двом м'ячам і результативній передачі в трьох матчах він отримав 3,5 бали за п'ятибальною шкалою.

Адрій Ярмоленко, як і і решта тих, хто увійшов до топ-5, отримали по 3 бали. Цікаво, що в цій чудовій компанії присутні одразу два гравця «Вольфсбурга» - чех Петр Їрачек і хорват Маріо Манджукич. Перший, до речі, в сезоні виходив на поле лише в 13 іграх і діяв на позиції захисника. А у збірній його перевели на лівий фланг півзахисту, і дії футболіста засяяли новими барвами.

Зазначимо, що чотирьом з цієї п'ятірки, в тому числі і Ярмоленку з росіянином Дзагоєвим, по 22 роки.

Інформаційний центр «Україна-2012»