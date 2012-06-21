Українська збірна на Євро-2012 заробила 10 мільйонів євро

15:57, 21 червня 2012
Спорт
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Незарахований гол Марко Девича у ворота англійців міг додати ще 500 тисяч євро.

За участь у чемпіонаті Європи збірна України заробила для національної Федерації футболу 10 млн євро.

Про це повідомляє Інформаційний центр Україна-2012.

Згідно з повідомленням, це – трохи більше 5 відсотків від 196 млн євро преміальних, які виділив УЄФА на всіх учасників Євро-2012.

Гроші українська команда заробила таким чином: 8 млн євро склав бонус для кожної збірної, що беруть участь у турнірі, 1 млн заробили за перемогу над збірною Швеції, ще 1 млн – за третє місце в групі D. Могло, звичайно, бути більше, але мінімум нічию, а з нею 500 тис. євро не дозволила отримати помилка угорської бригади арбітрів, яка не зарахувала гол Марко Девича у ворота англійців, зазначається в повідомленні.

Також, окрім фінансової нагороди на груповому етапі, УЄФА платить по 2 млн євро чвертьфіналістам, по 3 – півфіналістам, по 4,5 млн – фіналістам. Чемпіон Європи додатково отримає 7,5 млн євро. Загальний заробіток переможця може скласти 23,5 млн. На цю суму претендує лише збірна Німеччини, яка виграла всі матчі першого етапу.

 

 

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