Англійські уболівальники штурмують туроператорів, щоб дістатися до Києва
15:20, 21 червня 2012Спорт
2420
Заявки англійців на авіаквитки в Україну до неділі, коли відбудеться гра їхньої команди з Італією в рамках Євро-2012 зросли на 800%.
Англійські фани масово кинулися в Україну
Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на англійські ЗМІ, за три години до, під час та після успішного для англійців завершення поєдинку з українською збірною кількість звернень по авіаквитки до України зросла на 800%.
«Момент тріумфу земляків по телеканалові ITV1 подивилися 18,5 мільйона англійців, що стало рекордом 2012-го року», - цитує видання «The Daily Mail».
Найдешевший квиток до України, через інші європейські міста, наразі коштує близько 400 фунтів стерлінгів. Прямий переліт із Лондона до Києва, так, щоби прибути безпосередньо в день матчу, обійдеться фанатові в 540 фунтів стерлінгів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter