УЄФА оштрафував Англію за поведінку фанів на «Олімпійському»
13:01, 21 червня 2012Спорт
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Під час матчу групи D зі збірною Швеції, який відбувся в Києві 15 червня, один з вболівальників проривався на поле.
|Фани обійшлися в 5 тисяч євро
Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА оштрафувала Футбольну асоціацію Англії на 5 тис. євро за неналежну поведінку її вболівальників (спроба вибігти на поле) під час матчу групи D зі збірною Швеції, який відбувся в Києві 15 червня.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Апеляція може бути подана протягом 24 годин з моменту оповіщення про це рішення.
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