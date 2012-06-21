УЄФА оштрафував Англію за поведінку фанів на «Олімпійському»

13:01, 21 червня 2012
Спорт
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Під час матчу групи D зі збірною Швеції, який відбувся в Києві 15 червня, один з вболівальників проривався на поле.  

Євро-2012

Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА оштрафувала Футбольну асоціацію Англії на 5 тис. євро за неналежну поведінку її вболівальників (спроба вибігти на поле) під час матчу групи D зі збірною Швеції, який відбувся в Києві 15 червня.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Апеляція може бути подана протягом 24 годин з моменту оповіщення про це рішення.

 

 

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