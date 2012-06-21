Шведи завалили Труханів острів порожніми пляшками і поламаними стільцями

12:54, 21 червня 2012
Спорт
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Труханів острів з від`їздом жителів єврокемпінгу нагадує гігантський смітник.  

 

Фото TСН

Про це повідомляє ТСН.

Фанати завалили острів сміттям - розірваними прапорами, поламаними стільцями і порожніми пляшками.

Шведи заспокоюють: "Ви знаєте, після фестивалів - музичних там всяких - все набагато гірше. Набагато".

 Заодно з мотлохом шведи залишають в кемпінгу і матраци з наметами. "Все це ми купили в Києві і залишаємо тут - так дешевше - хочете забирайте собі", - пропонують фани.

 І все ж деякі шведи виносять за собою сміття з парку. Територія повинна бути прибрана вже сьогодні, оскільки на зміну шведам в столицю приїжджають англійські і німецькі фанати.

 Столичні чиновники за парк на шведів не ображаються і навпаки - звітують про успіх табору. Киянам обіцяють, що Труханів острів стане зоною відпочинку.

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