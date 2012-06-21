Шведи завалили Труханів острів порожніми пляшками і поламаними стільцями
Труханів острів з від`їздом жителів єврокемпінгу нагадує гігантський смітник.
| Шведи роздають намети як сувеніри. Фото ТСН
Про це повідомляє ТСН.
Фанати завалили острів сміттям - розірваними прапорами, поламаними стільцями і порожніми пляшками.
Шведи заспокоюють: "Ви знаєте, після фестивалів - музичних там всяких - все набагато гірше. Набагато".
Заодно з мотлохом шведи залишають в кемпінгу і матраци з наметами. "Все це ми купили в Києві і залишаємо тут - так дешевше - хочете забирайте собі", - пропонують фани.
І все ж деякі шведи виносять за собою сміття з парку. Територія повинна бути прибрана вже сьогодні, оскільки на зміну шведам в столицю приїжджають англійські і німецькі фанати.
Столичні чиновники за парк на шведів не ображаються і навпаки - звітують про успіх табору. Киянам обіцяють, що Труханів острів стане зоною відпочинку.