Англієць: Усі страхи щодо України зникли

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора управління з питань футболу (Велика Британія) Ентоні Конніфорд на прес-конференції в інформаційному центрі "Україна -2012".

"З точки зору англійця я можу сказати, що в ці вихідні буде дуже важлива подія - тисячі англійських фанів знову приїдуть до Києва і будуть насолоджуватись чудовим містом і компанією українських друзів. Я думаю, що вони приїжджали з певним занепокоєнням - що буде в Донецьку, Києві - але вони всі зникли. І ми можемо сказати, що, повертаючись до Англії, вони говорять, як вони вражені вашою чудовою країною. Всі страхи зникли", - сказав він.

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Е.Конніфорд вважає, що у англійських вболівальників не з`являться проблеми під час наступного матчу в Києві через те, що під час гри зі збірною України не був зарахований гол у ворота англійської збірної. "У нас були проблеми з голами з німецькою збірною, але ми з ними досі розмовляємо", - пожартував він.

Він зауважив, що задоволений співпрацею з українськими колегами, і високо оцінив рівень організації чемпіонату. "Це дійсно фестиваль футболу, яким ми насолоджуємося", - наголосив він.

Високу оцінку щодо рівня безпекових заходів в Україні дали й присутні на прес-конференції правоохоронці з Португалії, Німеччини, Польщі.