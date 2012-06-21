За перемогу над шведами українська збірна отримає мільйон євро

Про це він повідомив у коментарі ТСН.

Він нагадав, що спочатку федерація обіцяла українським футболістам 500 тис. євро спонсорських грошей за перемогу в матчі групового турніру. Проте після вольової перемоги українців над шведами ФФУ змінила своє рішення.

"Оскільки це була вольова перемога, то гонорар буде не 500 тисяч, а мільйон євро", – пообіцяв Г.Суркіс.

Як повідомлялося, 11 червня збірна України у своєму першому матчі на домашньому Євро-2012 на НСК “Олімпійський” у Києві перемогла команду Швеції з рахунком 2:1. Тоді українці пропустили першими, однак швидко змогли спочатку відігратись, а згодом і здобути перемогу.