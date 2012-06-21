Донецькій міліції 23 червня допоможуть іспанці
00:16, 21 червня 2012Спорт
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Донецькій міліції під час майбутнього чвертьфінального матчу Євро-2012 між збірними Іспанії і Франції допомагатимуть іспанські поліцейські.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник міського управління ГУМВС України в Донецькій області Юрій Сєднєв.
«Іспанські колеги допоможуть нам у роботі і взаємодії з уболівальниками, вони готові до співпраці», - сказав начальник міськвідділу міліції.
При цьому він додав: «Ми вже проводили такі зустрічі з англійськими, французькими і російськими поліцейськими, обговорювали різні питання... До речі, іноземні правоохоронці дуже високо оцінили роботу донецької міліції».
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