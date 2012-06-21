Донецькій міліції 23 червня допоможуть іспанці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник міського управління ГУМВС України в Донецькій області Юрій Сєднєв.

«Іспанські колеги допоможуть нам у роботі і взаємодії з уболівальниками, вони готові до співпраці», - сказав начальник міськвідділу міліції.

При цьому він додав: «Ми вже проводили такі зустрічі з англійськими, французькими і російськими поліцейськими, обговорювали різні питання... До речі, іноземні правоохоронці дуже високо оцінили роботу донецької міліції».