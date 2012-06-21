У продаж надійшли квитки на матч Іспанія - Франція

Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, у продаж надійшла обмежена кількість квитків на матч, який відбудеться 23 червня в Донецьку.

Квитки можна придбати на сайті Uefa.com, у касах стадіону «Донбас Арена» і у відділеннях «Укрсоцбанку», Unicredit Group.