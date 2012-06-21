У продаж надійшли квитки на матч Іспанія - Франція

00:02, 21 червня 2012
Спорт
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З 20 червня у продаж надійшли квитки на матч чвертьфіналу між збірними Іспанії і Франції в рамках Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, у продаж надійшла обмежена кількість квитків на матч, який відбудеться 23 червня в Донецьку.

Квитки можна придбати на сайті Uefa.com, у касах стадіону «Донбас Арена» і у відділеннях «Укрсоцбанку», Unicredit Group.

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