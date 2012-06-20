Завтра гостей фан-зони Києва розважатимуть екстремали і Діля

Як повідомляє прес-служба столичної держадміністрації, протягом дня відвідувачів розважатимуть екстремальними видами спорту на спеціальних спортивних майданчиках.

Зокрема, можна буде побачити майстерні виступи ролерів, скейтерів, екстремальних велосипедистів, паркуристів, джамперів та брейкерів, а також спробувати власні сили у зазначених видах спорту.

Особливий гість концертної програми цього дня – співак Діля.

А на величезних екранах фан-зони 21 червня з Варшави транслюватимуть перший чвертьфінальний матч між збірними Чехії та Португалії.