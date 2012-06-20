Меркель приїде на матч Євро-2012
21:50, 20 червня 2012Спорт
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Канцлер Німеччини відвідає матч Євро-2012, який відбудеться у Польщі.
Ангела Меркель таки побуває на Євро-2012
Канцлер Німеччини Ангела Меркель увечері 22 червня буде присутня на стадіоні у Гданську на чвертьфінальному матчі Євро-2012, у якому її співвітчизники протистоятимуть грекам.
Про це заявив прес-секретар німецького уряду Георг Штрейтер, повідомляє Gazeta.ua.
Це буде перший матч Євро-2012, на якому буде присутня глава німецького уряду. Меркель, як повідомляють німецькі джерела, приїде до Гданська на запрошення прем'єр-міністра Дональда Туска.
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