Меркель приїде на матч Євро-2012

Канцлер Німеччини Ангела Меркель увечері 22 червня буде присутня на стадіоні у Гданську на чвертьфінальному матчі Євро-2012, у якому її співвітчизники протистоятимуть грекам.

Про це заявив прес-секретар німецького уряду Георг Штрейтер, повідомляє Gazeta.ua.

Це буде перший матч Євро-2012, на якому буде присутня глава німецького уряду. Меркель, як повідомляють німецькі джерела, приїде до Гданська на запрошення прем'єр-міністра Дональда Туска.