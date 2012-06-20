Блохін залишиться тренером збірної

Олег Блохін залишиться на посаді головного тренера української збірної з футболу до 2014-го року.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив голова ФФУ Григорій Суркіс. Адже контракт тренера чинний іще два роки, незалежно від того, хто стане новим очільником федерації, наголосив він.

Сам Суркіс цю посаду залишає восени, і брати участі в наступних виборах не збирається. Григорій Суркіс також поділився інформацією щодо гонорарів гравців збірної за матчі Євро-2012. Від початку федерація обіцяла футболістам 500 тисяч євро спонсорських грошей за перемогу в матчі групового турніру. Проте, після вольової перемоги українців над шведами, змінила своє рішення. "Оскільки це була вольова перемога, то гонорар буде не 500 тисяч, а мільйон євро", - пообіцяв голова Федерації футболу України.