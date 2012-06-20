Арбітр, який не зарахував гол українців, більше не судитиме Євро-2012

Угорський арбітр Віктор Кашшаї, який не зарахував гол збірної України у вчорашньому матчі з Англією, більше не буде працювати під час ігор цьогорічного чемпіонату Європи з футболу.

Про це повідомив у середу у Варшаві голова суддівської комісії UEFA італієць П`єрлуїджі Колліна, зазначивши, що вчорашня помилка не була основною причиною виключення арбітра зі складу суддів на майбутні матчі.

"Ситуація з матчу у вівторок не була причиною відправлення Віктора додому. Це не була лише його помилка, а в першу чергу асистента. Без сумніву, однак, що якби Кашшаї залишився, то під час наступних матчів був би під величезним тиском", - сказав він, цитує TVN24.

П.Колліна назвав "складним, але мудрим" це рішення, зауваживши, що на решту матчів Євро-2012 потрібно лише 8 суддів.

"Хтось мав відпасти, а я вважаю, що усі добре виконали свою роботу", - сказав італієць.

Він також сказав, що арбітру було нелегко оцінити ситуацію, коли м`яч влетів у ворота англійців.

"Йшлося про кілька сантиметрів. Звичайно, краще, якби цього не сталося, але давайте не забувати, що це поки що один такий випадок", - сказав П.Колліна.

Крім В.Кашшаї на решті матчів Євро-2012 не працюватимуть разом зі своїми асистентами німець Вольфганг Старк, іспанець Карлос Веласко Карбалло та голландець Бьорн Куйперс.