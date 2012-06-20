В УЄФА визнали, що Україна забила Англії: м'яч пройшов на 50 см

Глава суддівського комітету УЄФА і куратор футбольного суддівства України П'єрлуїджі Колліна визнав помилку бригади арбітрів з Угорщини на чолі з Віктором Кошшої, яка працювала на матчі Англія-Україна.По це повідомляє ТСН.

"На Євро-2012 вперше з'явилися додаткові асистенти рефері (за воротами). Це експеримент, який проводить УЄФА. На жаль, на матчі Англія - Україна була допущена помилка. М'яч був забитий у ворота і пройшов на 50 см - це правда. Це була людська помилка. Але це єдина помилка на 1000 матчів. Це єдине неправильне рішення додаткового асистента арбітра за три роки проведення цього експерименту", - сказав Колліна на прес-конференції у Варшаві, додавши, що додаткові арбітри 16 разів зробили свій внесок у прийняття правильних рішень.

Нагадаємо, що Кошшої не зарахував чистий гол Марко Девіча у ворота англійців. Повтор епізоду показав, що м'яч повністю перетнув лінію, а додатковий арбітр стояв по лінії поля за кількох метрів до воріт.