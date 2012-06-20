Фани на «Донбас Арені» примудрилися перекричати Ніагарський водоспад

Як повідомив сьогодні на пресс-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко, рівень акустичного шуму фону на стадіоні 19 червня було зафіксовано на позначці 123 дБ.

За словами мера, вболівальники збірної України в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» показали несамовиту підтримку своєї команди.

«Ми трішки не дотягли до рекорду, що становить 131 дБ. Я вважаю, що у нас ще все попереду», - сказав О.Лук’янченко.

У Донецькій міськраді нагадали, що рівень шуму Ніагарського водоспаду досягає 90-100 дБ.