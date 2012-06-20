Фани на «Донбас Арені» примудрилися перекричати Ніагарський водоспад
16:51, 20 червня 2012Спорт
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У Донецьку рівень шуму на стадіоні «Донбас Арена» під час вчорашньої гри між національними збірними з футболу України і Англії перевищив рівень шуму Ніагарського водоспаду.
Рівень акустичного шуму фону на стадіоні перевищив позначку 120 дБ.
Як повідомив сьогодні на пресс-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко, рівень акустичного шуму фону на стадіоні 19 червня було зафіксовано на позначці 123 дБ.
За словами мера, вболівальники збірної України в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» показали несамовиту підтримку своєї команди.
«Ми трішки не дотягли до рекорду, що становить 131 дБ. Я вважаю, що у нас ще все попереду», - сказав О.Лук’янченко.
У Донецькій міськраді нагадали, що рівень шуму Ніагарського водоспаду досягає 90-100 дБ.
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