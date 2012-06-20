Фан-кемпінг на Трухановому після Євро демонтують

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами О.Мазурчака, фан-кемпінг демонтують впродовж доби і зона стане доступною для відпочинку киян.

“З моменту завершення Євро будуть демонтовані ті споруди, які використовувалися тільки конкретно для містечка. Будуть розібрані тимчасові споруди, які використовувалися у таборі, буде демонтовано огорожу, буде повністю приведено до ладу зону, і вона буде відновлена як зона відпочинку для киян. Це наш центральний пляж”, - пообіцяв О.Мазурчак.

За його інформацією, там залишаться туалети й освітлення, які облаштовувались для фан-містечка. “Але ніякої забудови тут не передбачається. Кемпінг буде демонтований і буде відновлена зона відпочинку для киян”, - запевнив він.

О.Мазурчак прокоментував появу у ЗМІ інформації про подальшу забудову Труханового острова спортивними і розважальними об’єктами. За його словами, це “концепція використання острова”.

“Таких концепцій було багато, але щоб вони знайшли місце в реалізації, потрібно провести їх через сесію Київради, через громадське обговорення тощо”, - підкреслив О.Мазурчак.

Разом з тим, до завершення Євро-2012 фан-кемпінг планується використовувати для вболівальників з інших країн. Офіційний туроператор Євро-2012 веде відповідну роботу. З учорашнього вечора вболівальники зі Швеції залишають Київ, зараз їх у містечку на Трухановому острові перебуває близько 500 осіб.

“До закінчення чемпіонату, до 1 липня, до фінальної гри можливий варіант, що частина шведських вболівальників виїде, і якщо будуть заявки від інших вболівальників – це можуть бути й англійці, чи французи, чи німці - то ми готові їх прийняти на цьому острові”, - сказав О.Мазурчак.

КП “Плесо” зі свого боку забезпечить вирішення питань охорони і прибирання кемпінгу. Вартість перебування у ньому передбачається залишити на тому ж рівні, що був від початку, тобто в межах 18-20 доларів.

О.Мазурчак висловив упевненість у тому, що відвідування Києва та офіційної фан-зони до кінця Євро-2012 залишатиметься високим.

“Ні в якому разі популярність не знизиться. Ми очікуємо, що буде серйозний наплив і збільшення кільксті приїжджих у місто. Розрахунки йдуть такі, що не менше 170 тисяч людей буде у нас навантаження на фінал, і десь 200 тисяч ми очікуємо в районі фан-зони та у самій фан-зоні. Не буде зменшення інтересу. Не дивлячись на те, що Україна не пройшла до півфіналу чи фіналу, але мені здається, що наші настільки гарно грали й ігри були достойні, мені здається, що українцям не соромно за гру нашої команди. Ні в якому разі інтерес до самого Євро не впав, а навпаки зараз, на фінал і півфінал – підніметься”, - сказав перший заступник голови КМДА.