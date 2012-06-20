У Польщі знайшли мертвим фана-іноземця

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми даними польських правоохоронців, тіло чоловіка не містить ознак насильницької смерті.

Тіло знайшли дайвери під час пошуків на дні річки Брда.

"Попередня ідентифікація свідчить, що тіло належить 21-річному ірландцю. Свідчить про це його опис, елементи одягу та знайдені при ньому документи", - відзначає телеканал TVN24.

За даними ЗМІ, ірландець зник у ніч на 17 червня.

Близько 360-тисячне місто Бидгощ розташоване на південному заході Польщі, між Гданськом, Познанем і Варшавою, де відбуваються матчі Євро-2012.