Названі найбільш високооплачувані тренери Євро-2012
Найбільш високооплачуваним тренером серед фахівців, які очолюють національні команди на Євро-2012, є наставник збірної Росії Дік Адвокат.
Про це свідчать оприлюднені дані, пише Комерсант-Україна.
Голландський тренер російської збірної отримував 7 млн євро в рік, що в 15 разів більше за зарплату тренера збірної Греції Фернанду Сантуша, який переміг росіян у вирішальному матчі за вихід в чвертьфінал, і в 35 разів більше, ніж у Міхала Білека, під керівництвом якого команда Чехії посіла в групі «А» перше місце.
У першій трійці також виявилися керманич футболістів Італії Чезаре Пранделлі (3 млн євро) і наставник колективу Німеччини Йоахим Льов (2,5 млн євро). Найменше всіх отримує тренер хорватських спортсменів Славен Біліч (160 тис).
Рейтинг зарплат головних тренерів збірних, які виступають на Євро-2012:
1. Росія: Дік Адвокат - 7 млн євро
2. Італія: Чезаре Пранделлі - 3 млн
3. Німеччина: Йоахим Льов - 2,5 млн
4. Англія: Рой Ходжсон - 2 млн
5. Нідерланди: Берт ван Марвейк - 1,8 млн
...
10. Україна: Олег Блохін - 600 тис.
…
14. Польща: Францішек Смуда - 300 тис.
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16. Хорватія: Славен Біліч - 160 тис.