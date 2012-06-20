Названі найбільш високооплачувані тренери Євро-2012

Про це свідчать оприлюднені дані, пише Комерсант-Україна.

Голландський тренер російської збірної отримував 7 млн євро в рік, що в 15 разів більше за зарплату тренера збірної Греції Фернанду Сантуша, який переміг росіян у вирішальному матчі за вихід в чвертьфінал, і в 35 разів більше, ніж у Міхала Білека, під керівництвом якого команда Чехії посіла в групі «А» перше місце.

У першій трійці також виявилися керманич футболістів Італії Чезаре Пранделлі (3 млн євро) і наставник колективу Німеччини Йоахим Льов (2,5 млн євро). Найменше всіх отримує тренер хорватських спортсменів Славен Біліч (160 тис).

Рейтинг зарплат головних тренерів збірних, які виступають на Євро-2012:

1. Росія: Дік Адвокат - 7 млн євро

2. Італія: Чезаре Пранделлі - 3 млн

3. Німеччина: Йоахим Льов - 2,5 млн

4. Англія: Рой Ходжсон - 2 млн

5. Нідерланди: Берт ван Марвейк - 1,8 млн

...

10. Україна: Олег Блохін - 600 тис.

…

14. Польща: Францішек Смуда - 300 тис.

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16. Хорватія: Славен Біліч - 160 тис.