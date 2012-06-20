Після матчу Україна-Англія в ФІФА замислилися над електронною системою фіксації голів

Про це пише Українська правда з посиланням на The Guardian.

"Після вчорашнього матчу GLT (технологія лінії воріт) – вже не можлива альтернатива, а необхідність", - написав він у своєму Твіттері.

Також видання повідомило, що матч між Україною та Англією дивилася найбільша кількість глядачів за все Євро-2012 на британському телеканалі ITV1.

Так, за даними видання, під час матчу були 5 хвилин, під час яких кількість глядачів сягнула 18 мільйонів із близько 61 мільйона британських громадян.