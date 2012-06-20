Після матчу Україна-Англія в ФІФА замислилися над електронною системою фіксації голів
13:45, 20 червня 2012Спорт
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Президент ФІФА Зепп Блаттер заявив, що гол, який суддя не зарахував українській збірній під час матчу України і Англії, засвідчив необхідність введення технології, що дозволяє автоматично визначати момент, коли м`яч перетинає лінію воріт.
Блаттер констатував необхідність нового підходу
Про це пише Українська правда з посиланням на The Guardian.
"Після вчорашнього матчу GLT (технологія лінії воріт) – вже не можлива альтернатива, а необхідність", - написав він у своєму Твіттері.
Також видання повідомило, що матч між Україною та Англією дивилася найбільша кількість глядачів за все Євро-2012 на британському телеканалі ITV1.
Так, за даними видання, під час матчу були 5 хвилин, під час яких кількість глядачів сягнула 18 мільйонів із близько 61 мільйона британських громадян.
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