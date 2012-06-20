Попов вважає українську збірну непереможною

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов подякував збірній України з футболу за напружену та видовищну гру зі збірною Англії. Про це повідомляє прес-служба КМДА. «Футболісти української збірної – найкращі. Я вкотре впевнився у цьому. Ми були за крок від перемоги, однак я не коментуватиму суддівське рішення щодо м’ячу у воротах збірної Англії. Незважаючи на результат гри, я вважаю нашу команду непереможною. Я щиро дякую українській збірній за напружену, видовищну, професійну гру. Дякую тренеру Олегу Блохіну. Дякую вам за силу, за цілеспрямованість, за відвагу та за волю боротися до кінця. Україна та її столиця з вами!», – заявив Олександр Попов.

Нагадаємо, що очільник КМДА вболівав за збірну України разом з киянами та гостями столиці у фан-зоні на вулиці Хрещатик.