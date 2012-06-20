Бютівці вимагають забрати в Ахметова трансляції матчів Євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Верховної Ради заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Сас.

"Ми дякуємо нашій команді, нашим хлопцям. Вони зробили все, що могли. Ми віримо у їхні майбутні перемоги. У суспільстві панувало патріотичне піднесення, люди дивились трансляції і вболівали за нашу збірну», - сказав він.

При цьому С.Сас наголосив, що мільйони українців не змогли побачити матчі Євро, зокрема, це жителі сіл Київщини, Житомирщини, Черкащини, Кіровоградщини та інших регіонів - фактично половина України.

«Влада віддала право транслювати своєму телеканалу «Україна», який покриває трансляцією лише половину території України, і наші вболівальники змушені були шукати на іноземних каналах», - наголосив народний депутат.

За словами С.Саса, влада демонструє, що їй не потрібен власний народ.