Бютівці вимагають забрати в Ахметова трансляції матчів Євро
Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає забезпечити трансляцію матчів Євро-2012 по всій Україні на Першому національному телеканалі, оскільки частину матчів, які транслює телеканал «Україна», можуть бачити не всі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Верховної Ради заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Сас.
"Ми дякуємо нашій команді, нашим хлопцям. Вони зробили все, що могли. Ми віримо у їхні майбутні перемоги. У суспільстві панувало патріотичне піднесення, люди дивились трансляції і вболівали за нашу збірну», - сказав він.
При цьому С.Сас наголосив, що мільйони українців не змогли побачити матчі Євро, зокрема, це жителі сіл Київщини, Житомирщини, Черкащини, Кіровоградщини та інших регіонів - фактично половина України.
«Влада віддала право транслювати своєму телеканалу «Україна», який покриває трансляцією лише половину території України, і наші вболівальники змушені були шукати на іноземних каналах», - наголосив народний депутат.
За словами С.Саса, влада демонструє, що їй не потрібен власний народ.