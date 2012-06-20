Продавці Євросимволіки заробляють в день до 10 тисяч гривень

Українські продавці сувенірів з жахом чекають, коли закінчиться євротурнір, адже тоді у них сильно впаде виторг, який вони зараз легко отримують від продажів сувенірів з символікою ЧЄ, пише "Сегодня". У магазинах кажуть, що на Євро заробляють по 10 тис. грн на день, а нелегали - по кілька тисяч.

В офіційних точках продажу сувенірів Евротематики кажуть, що ціни вони не знижували, як повідомляли деякі ЗМІ. «Просто нема потреби це робити. Все, на чому є символіка чемпіонату, швидко розкуповують, - каже продавець Юлія. - Ось подивіться, тільки середина дня, а у нас немає відбою від покупців. А перед матчами особливо великий попит на сувеніри. На ціну не дивляться, хоча вони недешеві». Наприклад, футболка на дорослого коштує 250 грн, дитячий розмір на 50 гривень дешевше. Всього за кілька хвилин, поки ми спілкувалися, у Юлі купили футболку і м'яку іграшку символів турніру - Славека і Славко (100 грн). Один з продавців Євросувенірів зізнався, що в день одна палатка може принести дохід до 10 000 гривень.

«В останні дні дуже популярні футболки української збірної. Їх просто розмітають, хоча вони і коштують 300 гривень, - діляться своїми спостереженнями в офіційних точках продажу. - Причому це не тільки наші люди, іноземці теж охоче купують одяг нашої збірної. Багато хто говорить, що подобається Україна і таким чином підтримують нашу команду». Продавець розповіла, що часто закордонні туристи запитують у них футболки з написом «Шевченко». «Просять з Шевою за будь-які гроші майку. На жаль, нам такий товар не завозили. Ми покупцям підказуємо адреси, де можуть «набити» напис», - говорить вона.

Нелегально на Євросувенірах непогано заробляють і звичайні торгаші, які продають речі з символікою з-під поли. «Міліцію побоюємося, ось деякі продавці і не виставляють на прилавки, - каже нам продавець на Андріївському узвозі, який торгує футбольною екіпіровкою. - Штраф загрожує в кілька тисяч, але гірше, якщо просто конфіскують товар. Адже ми останній місяць тільки за рахунок Євросувенірів і живемо. За день легко заробляємо пару тисяч гривень ». Футболки у нього за 80 грн, а дитячі - 60. «Вони майже такі, як фірмові. У мене точно така є - вже і прав її кілька разів на машинці, не псується. Якість хороша», - рекламує товар співрозмовник.

А ось дрібні сувеніри - брелоки, магніти і чашки - не ховають. «Я б уже з голоду помер, якби не ці евродрібнички, - посміхається Микола. - У мене магнітик зі Славеком і Славком всього за 5 гривень, а в офіційних магазинах - 10-12. Чашки за 50 грн віддаю (офіційна ціна - 70. - Авт.), Брелки - за 15 (у фан-зоні за 50 продають. - Авт.) ». Деякі підприємливі кияни пішли далі і не стали продавати копії Євросувенірів, а придумали свої. «У мене браслети і кулони з символікою є. Такі в жодному офіційному магазині не знайдете. А всього за 20 продаю, - каже дівчина-реалізатор. - Товар активно беруть. У прохолодні дні іноземці по Андріївському узвозу натовпами ходять, тоді і виторг непоганий виходить.