Фанат погрожував підірвати «Олімпійський» - його не влаштував результат гри

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, невстановлений абонент погрожував підірвати стадіон, оскільки він «не задоволений результатом гри».

Впродовж 20 хвилин чоловік тричі телефонував до чергової частини. Попередньо встановлено, що «псевдотерорист» телефонував із трьох різних таксофонів, розміщених на сусідніх вулицях у Святошинському районі Києва.

Під час перевірки стадіону та прилеглої території працівниками вибухо-технічної служби жодних підозрілих та небезпечних предметів не виявлено.

Триває дослідча перевірка. Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання аноніма.