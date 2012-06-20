Тренеру англійців в Україні сподобалось, але тренувався б він у Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це тренер заявив 19 червня на прес-конференції після матчу в Донецьку.

«Я люблю і Донецьк, і Київ. У мене є певна прихильність до Донецька, тому що в мене раніше була тут дуже важлива гра з «Шахтарем», - розповів Р. Ходжсон. - Мені подобається стадіон у Донецьку. Я вважаю, що це прекрасна арена, яка створена для футболу, напевно, навіть більше, ніж «Олімпійський» у Києві, тому що там уболівальники не так близько до поля».

При цьому англійський тренер зазначив, що, якби й сьогодні постало питання про вибір тренувальної бази для своїх футболістів на чемпіонаті, він, як і раніше, вибрав би базу в Польщі, в Кракові, а не в Україні.

«Що стосується нашої бази, то я б зробив те саме. Погода в Україні набагато спекотніша, аніж у Польщі. І вибір Кракова дав нам можливість, що ми можемо робити багато різних речей: хлопці можуть прогулятися містом. Це не означає, що я не поважаю Донецьк і Київ, адже в цих містах до нас дуже добре ставилися. І я думаю, що наш вибір був добрим», - пояснив Р. Ходжсон.