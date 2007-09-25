Гравці київського ”Арсенала” знялися для Playboy (фото)

Гравці футбольного клубу Вадима Рабіновича взяли участь у скандальній фотосесії. До самих гравців ФК "Арсенал-Київ" присіпатися наче немає за що.

Адже в еротичній фотосесії журналу Playboy увага все одно концентрується не на футболістах, а на їхніх "фанатках".

В образі останніх на сторінках журналу з`являються моделі агентства Karin Models.

Самі ж фотозйомки проводилися у серпні на базі футбольного клуба "Арсенал-Київ".

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