Гравці київського ”Арсенала” знялися для Playboy (фото)
09:17, 25 вересня 2007Спорт
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Увагу все одно привертають фанатки
Гравці футбольного клубу Вадима Рабіновича взяли участь у скандальній фотосесії. До самих гравців ФК "Арсенал-Київ" присіпатися наче немає за що.
Адже в еротичній фотосесії журналу Playboy увага все одно концентрується не на футболістах, а на їхніх "фанатках".
|Фото з сайту Tablo ID
В образі останніх на сторінках журналу з`являються моделі агентства Karin Models.
Самі ж фотозйомки проводилися у серпні на базі футбольного клуба "Арсенал-Київ".
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