Росія опротестувала рішення УЄФА про умовне зняття зі збірної 6 очок
10:45, 20 червня 2012Спорт
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РФС опротестував рішення контрольно-дисциплінарної інстанції УЄФА від 13 червня, згідно з яким російська збірна була покарана на шість очок у наступному відбірковому циклі чемпіонату Європи.
|Цей банер став однією з причин покарання
Покарання носить умовний характер і охоплює термін до закінчення стикових матчів кваліфікації Євро-2016.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Додатково, РФС був оштрафований на 120 тисяч євро. Рішення було прийняте у відповідь на неналежну поведінку російських уболівальників під час матчу з чехами у Вроцлаві, коли вони використовували і кидали на поле піротехнічні пристрої, а також демонстрували образливі банери.
Дата розгляду протесту поки що не визначена.
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