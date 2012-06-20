Ходжсон подякував Україні й Польщі за організацію Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 19 червня на прес-конференції після матчу в Донецьку.

«Ми дуже задоволені. Я хотів би подякувати обом країні за те, як вони проводять цей чемпіонат», - сказав Р.Ходжсон.

Він також відзначив, що побоювання багатьох англійських уболівальників з приводу приїзду до України і Польщі виявилися безпідставними.

«Я думаю, що було багато побоювань у пресі, як цей турнір виглядатиме. Але я думаю, що багато наших уболівальників сюди не приїхали, тому що читали якісь жахливі історії, які можуть статися в Україні й Польщі. Але я можу сказати, що нас дуже приємно приймали. І дуже шкода, що Польща і Україна вже не беруть участь в турнірі», - сказав англійський тренер.