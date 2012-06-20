Блохін визначився з командою, за яку вболіватиме далі

Про це він сказав 19 червня на прес-конференції після матчу Україна – Англія в Донецьку, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Росія вилетіла, Хорватія вилетіла. Ну, думаю, (вболіватиму) за збірну Німеччини», - сказав О.Блохін.