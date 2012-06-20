Блохін визначився з командою, за яку вболіватиме далі
09:24, 20 червня 2012Спорт
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Головний тренер збірної України з футболу Олег Блохін на чемпіонаті Європи з футболу після вибуття української команди з турніру вболіватиме за збірну Німеччини.
|Блохін вирішив, що німці йому тепер найближчі
Про це він сказав 19 червня на прес-конференції після матчу Україна – Англія в Донецьку, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.
«Росія вилетіла, Хорватія вилетіла. Ну, думаю, (вболіватиму) за збірну Німеччини», - сказав О.Блохін.
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