Шевченко та Воронін йдуть зі збірної

Як повідомляє «Чемпіон», про свої враження від останньої гри за команду та думки щодо майбутнього А.Шевченко поділився з телеканалом «Україна».

«Хлопці виклалися на 100%. Спробували зробити Україні великий подарунок своєю грою. Спасибі всім вболівальникам за підтримку», - сказав він.

«Я намагався дуже добре підготуватися, розумів, що це мій заключний турнір. Набрав хорошу форму, провів непогані матчі, але через травму не зміг підготуватися до цього матчу. Із шведами та французами був удар в одне і теж місце, розпухло коліно», - сказав А.Шевченко.

Він вкотре наголосив, що йому та партнерам хотілося подарувати і собі, і всій Україні прохід із групи, і вони зробили все можливе і неможливе.

«Я думаю, пора поступатися місцем молодим. В України є хороше майбутнє. Ярмоленко, Коноплянка, Гармаш, Ракицький, усі інші - це молодь, яка дуже добре, що побувала на таких іграх, як Євро-2012. Це дасть зміцніти і відчути рівень єврофутболу», - вірить капітан команди.

А.Шевченко сказав, що, напевно, зіграє ще один товариський матч за збірну і попросить, щоб його організували.

У свою чергу, форвард московського «Динамо» А.Воронін повідомив «Советскому спорту» після матчу з командою Англії: «Я залишаю збірну. Це рішення я прийняв завчасно».

«Я вирішив зосередитися на клубній кар`єрі. Я не такий молодий, щоб поєднувати», - додав А.Воронін.