Шведи до ранку святкували перемогу над французами
08:48, 20 червня 2012Спорт
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Шведські фани до ранку святкували перемогу своєї збірної у грі з французами.
Вболівальники Швеції покинуть Київ, який до них уже встиг звикнути
До шостої години ранку в центрі міста можна було чути їхні футбольні "кричалки" і пісні, пише Українська правда.
Це перший матч у чемпіонаті, у якому шведська збірна перемогла, що , все ж, не допомогло їй вийти з групи.
Після закінчення матчів у вівторок ввечері багато українських фанатів на вулицях вітали шведів із вдалим матчем.
Тепер же шведські вболівальники пакують валізи, щоб рушати назад додому. Для них, як і для українців Євро закінчилось.
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