Шведи до ранку святкували перемогу над французами

До шостої години ранку в центрі міста можна було чути їхні футбольні "кричалки" і пісні, пише Українська правда.

Це перший матч у чемпіонаті, у якому шведська збірна перемогла, що , все ж, не допомогло їй вийти з групи.

Після закінчення матчів у вівторок ввечері багато українських фанатів на вулицях вітали шведів із вдалим матчем.

Тепер же шведські вболівальники пакують валізи, щоб рушати назад додому. Для них, як і для українців Євро закінчилось.