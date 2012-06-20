Рой Ходжсон: можливо, нам пощастило, але...

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 19 червня на прес-конференції після матчу в Донецьку.

«Ця гра для нас була дуже важкою. Я думаю, це не була легка група. І ми в ній перемогли. Українці робили все можливе, щоб чинити на нас тиск ", - сказав Р.Ходжсон.

З приводу того, що суддя не зарахував гол, забитий збірною України, тренер англійців зазначив: «У нас немає ще технологій гол-лайн, і я думаю, що навіть ніхто не може бути впевнений при такому темпі гри. Я думаю, що так, можливо, нам пощастило. Але Англії багато разів не щастило. Так що це, в принципі, завжди вирівнюється ».

При цьому Р.Ходжсон додав: «Я думаю, що їм, дійсно, не пощастило. І я думаю, що він (Олег Блохін) як тренер дуже добре впорався, він гідний поваги за те, як він мотивував свою команду до гри. І я думаю, що вони зіграли дуже добре. Але ми повинні бути задоволені і тим, як зіграла англійська команда».