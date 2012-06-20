Блохін: суддівство взагалі не хочу обговорювати (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Блохін заявив 19 червня на післяматчевій прес-конференції в Донецьку.

«Хочу привітати команду з прекрасною грою. Я вважаю, що у нас дуже хороша, перспективна команда. Навіть тренер англійців визнав, що вони сьогодні більш щасливі, ніж ми. Буває таке у футболі. Хочу привітати всю Україну, всіх уболівальників з таким хорошим святом », - заявив він.

При цьому О.Блохін додав: «Ну не вдалося нам зробити, ми намагалися, але трішки не пощастило. Мені за цю команду не соромно».

Тренер підкреслив, що в цій грі українська збірна була кращою за англійців.

«Якщо взяти по статистиці, то ми перевершили збірну Англії. Скільки ударів завдала збірна України? Але м'яч не лізе в ворота, що ж тут зробиш? Значить, не прийшов наш час. Значить, я сьогодні не фартовий », - заявив О. Блохін.

Тренер української збірної не приховував, що дуже засмучений поганим суддівством сьогоднішнього матчу, коли англійці «грали ліктем, рукою у штрафному", і до того ж нашій збірній не був зарахований забитий гол.

«Це що за суддівство? Є ж якісь правила. Я взагалі не хочу обговорювати це суддівство. Програли, так програли. Мені команду шкода», - підсумував О. Блохін.