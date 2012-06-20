Міністр: давно не було такої доброї інформації про Польщу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили на прес-конференції у Варшаві міністр спорту та туризму Польщі Йоанна Муха та керівник державної компанії PL2012 Марчін Херра.

"Те, що найважливіше - усі хвалять нашу організацію, прекрасну атмосферу, яка є в Польщі. Це наша найбільша перемога та успіх", - сказала міністр, підсумовуючи результати групової фази Євро-2012, в рамках якої в Польщі вже відбулося 12 із 15-ти запланованих матчів чемпіонату.

Вона висловила сподівання, що останні три матчі, котрі мають відбутися у польських містах-організаторах турніру, пройдуть так само спокійно та в такій гарній атмосфері, як попередні.

Міністр зауважила, що працівникам медичних служб за перші десять днів чемпіонату довелося надавати допомогу лише 1,5 тис. особам з понад 2,5 млн, котрі дивилися матчі на стадіонах та у фан-зонах у Польщі.

М.Херра відзначив, що згідно з проведеним серед іноземних уболівальників опитуванням, 80% з них сподобалося у Польщі та вони планують повернутися сюди знову, а більше 90% також рекомендуватимуть цю країну для візитів своїм друзям.

"Давно не було такої доброї інформації про Польщу як сучасну та класну країну", - сказав він, зауваживши, що, власне, так описують польські міста більшість іноземних журналістів.

М.Херра сказав, що, за його даними, більшість власників ресторанів не встигали обслуговувати велику кількість клієнтів, котрі з’явилися завдяки Євро-2012, а таксисти щоденно перевозили навіть у 5-6 разів більше пасажирів.

Польський міністр додала, що до Польщі на турнір приїхали іноземці з 110 країн світу.

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Як повідомляв УНІАН, за даними польських організаторів Євро-2012, до Польщі під час групової фази турніру приїхало близько 390 тис. іноземних уболівальників, що майже на 10 тис. менше найбільш песимістичних прогнозів, озвучених напередодні чемпіонату, та більш як 300 тис. менше - найбільш оптимістичних очікувань.

Поляки, котрі організовують чемпіонат разом з українцями, прогнозували приїзд на весь чемпіонат від 0,7 до 1 млн іноземних уболівальників.