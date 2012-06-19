Євро-2012: у плей-офф виходять Англія з виграшем і Франція з програшем

Закінчився груповий турнір у групі D.

Англія - Україна 1:0 (Руні 48) Швеція - Франція 2:0 (Ібрагімович 54, Ларссон 90+1). ЗбірнаАнглії з7очкамипосілаперше місцевгрупі івчвертьфіналізіграє24 червня вКиєві протизбірноїІталії.



ЗбірнаФранції з4очкамипосіладруге місцевгрупі івчвертьфіналізіграє23 червня вДонецьку протизбірноїІспанії. Нагадаємо, що рештучвертьфінальнихпарсклали:



Чехія -Португалія.Матч 21червня у Варшаві.



Німеччина -Греція.Матч22 червня вГданську. Упівфіналахзустрінуться:



27 червня вДонецькупереможцічвертьфіналіву Варшавіта Донецьку.



28 червня вВаршавіпереможці чвертьфіналів уГданськута Києві.

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