Євро-2012: у плей-офф виходять Англія з виграшем і Франція з програшем
23:36, 19 червня 2012Спорт
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Закінчився груповий турнір у групі D.
Олег Гусєв і Євген Хачеріді ведуть боротьбу з Вейном Руні
Англія - Україна 1:0 (Руні 48)
Швеція - Франція 2:0 (Ібрагімович 54, Ларссон 90+1).
ЗбірнаАнглії з7очкамипосілаперше місцевгрупі івчвертьфіналізіграє24 червня вКиєві протизбірноїІталії.
ЗбірнаФранції з4очкамипосіладруге місцевгрупі івчвертьфіналізіграє23 червня вДонецьку протизбірноїІспанії.
Нагадаємо, що рештучвертьфінальнихпарсклали:
Чехія -Португалія.Матч 21червня у Варшаві.
Німеччина -Греція.Матч22 червня вГданську.
Упівфіналахзустрінуться:
27 червня вДонецькупереможцічвертьфіналіву Варшавіта Донецьку.
28 червня вВаршавіпереможці чвертьфіналів уГданськута Києві.
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