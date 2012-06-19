Євро-2012: у плей-офф виходять Англія з виграшем і Франція з програшем

23:36, 19 червня 2012
Спорт
2665

Закінчився груповий турнір у групі D.

Олег Гусєв і Євген Хачеріді ведуть боротьбу з Вейном Руні

 

Англія - Україна 1:0 (Руні 48)

Швеція - Франція 2:0 (Ібрагімович 54, Ларссон 90+1).

ЗбірнаАнглії з7очкамипосілаперше місцевгрупі івчвертьфіналізіграє24 червня вКиєві протизбірноїІталії.

ЗбірнаФранції з4очкамипосіладруге місцевгрупі івчвертьфіналізіграє23 червня вДонецьку протизбірноїІспанії.

Нагадаємо, що рештучвертьфінальнихпарсклали:

Чехія -Португалія.Матч 21червня у Варшаві.

Німеччина -Греція.Матч22 червня вГданську.

Упівфіналахзустрінуться:

27 червня вДонецькупереможцічвертьфіналіву Варшавіта Донецьку.

28 червня вВаршавіпереможці чвертьфіналів уГданськута Києві.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter