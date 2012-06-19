Міліція затримала перекупників футбольних квитків
21:01, 19 червня 2012Спорт
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У Донецьку сьогодні міліція склала адмінпротоколи щодо трьох перекупників квитків на матч Україна – Англія.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управіління ГУМВС України в Донецькій області, адміністративні протоколи складено за ст.160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях). У правопорушників вилучено, відповідно, 2, 3 і 12 квитків.
Аналогічний адмінпротокол був складений напередодні стосовно громадянина Росії, який вирішив реалізувати два квитки за перебільшеною ціною.
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