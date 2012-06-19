Міліція затримала перекупників футбольних квитків

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управіління ГУМВС України в Донецькій області, адміністративні протоколи складено за ст.160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях). У правопорушників вилучено, відповідно, 2, 3 і 12 квитків.

Аналогічний адмінпротокол був складений напередодні стосовно громадянина Росії, який вирішив реалізувати два квитки за перебільшеною ціною.