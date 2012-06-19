Українські фани протанцювали святковим парадом на підтримку збірної

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, Хрещатиком у супроводі оркестру та гурту барабанщиць близько 200 вболівальників «не просто пройшли, а буквально протанцювали святковим парадом від ЦУМу до головної сцени фан-зони».

Участь у танцювальному флеш-мобі взяла відома українська співачка Руслана.

До українських вболівальників долучилися шведські та французькі футбольні фани.

Зараз на Майдані Незалежності розпочався концерт в рамках туру «Вболівай з найкращими» за участю Руслани та інших виконавців.

За даними КМДА, кожної години до фан-зони прибувають нові вболівальники. Сьогодні організатори фан-зони очікують на рекордну кількість відвідувачів.

Як повідомлялося, під час трансляції останнього матчу за участю збірної України фан-зону відвідали 140 тис. вболівальників.