Росіянину, який кинув фаєр під час матчу Іспанія - Хорватія, світить тюрма

Про це повідомляє «Чемпіон» з посиланням на PAP.

Затриманому росіянину загрожує до п'яти років в'язниці.

Файер був кинутий на шостій хвилині матчу з верхнього ярусу стадіону, але не долетів до поля, впавши у сектор, де розташовувалися хорватські фанати.

Матч був перерваний на якийсь час, але після роботи бригади пожежних продовжився.