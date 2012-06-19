Росіянину, який кинув фаєр під час матчу Іспанія - Хорватія, світить тюрма
16:54, 19 червня 2012Спорт
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Поліція Гданська затримала росіянина, який кинув фаєр під час матчу Євро-2012 Хорватія - Іспанія.
Фаєр впав у сектор хорватів
Про це повідомляє «Чемпіон» з посиланням на PAP.
Затриманому росіянину загрожує до п'яти років в'язниці.
Файер був кинутий на шостій хвилині матчу з верхнього ярусу стадіону, але не долетів до поля, впавши у сектор, де розташовувалися хорватські фанати.
Матч був перерваний на якийсь час, але після роботи бригади пожежних продовжився.
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