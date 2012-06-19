Англійці передумали іти маршем по Донецьку - зустріч біля пабу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

За словами англійців, замість параду вони планують о 16.00 провести біля пабу Golden Lion в центрі Донецька акцію «проти необ'єктивного висвітлення в Англії ситуації в Україні». Відмову від проведення параду англійські уболівальники ніяк не пояснюють.

У прес-службі міськради нагадали, що раніше англійські фани планували провести парад проти необ'єктивного висвітлення в Англії ситуації в Україні, а також проти висловлювань колишнього капітана збірної Англії Соула Кемпбелла, який закликав не їхати до України, тому що «там дуже небезпечно».

Разом з тим, з неофіційних джерел інтернет-виданню «ОстроВ» стало відомо, що напередодні у кемпінг до англійських уболівальників приїжджали представники англійської поліції. Джерела припускають, що поліцейські могли застерегти фанів від участі в масових маршах вулицями Донецька, через що уболівальники і ухвалили рішення відмовитися від параду.