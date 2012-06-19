Англійці пронесуть по Донецьку труну
12:17, 19 червня 2012Спорт
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Англійські уболівальники пройдуться маршем по Донецьку і пронесуть труну.
Англійці спростовують засилля расизму в Україні, фото Остров
Про це повідомляє ОстроВ.
Ця хода із труною покликана висловити протест проти слів відомого у минулому футболіста Сола Кемпбелла, що закликав англійців не їхати на Євро-2012 в Україну, бо повернутись вони можуть у труні через расистсько налаштованих місцевих жителів.
Темношкірий уболівальник Піт Харпер з Шеффілда заявив, що українці прекрасно до нього ставляться.
"Заклики Кемпбелла просто смішні. Мені зробили чудовий прийом з боку українського народу", пише Українська правда.
Раніше повідомлялось, що Кавалер Ордена Британської імперії за боротьбу за права людини в Центральній та Східній Європі Клер Дімйон не побачила в Україні проявів расизму.
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