Англійці пронесуть по Донецьку труну

Про це повідомляє ОстроВ.

Ця хода із труною покликана висловити протест проти слів відомого у минулому футболіста Сола Кемпбелла, що закликав англійців не їхати на Євро-2012 в Україну, бо повернутись вони можуть у труні через расистсько налаштованих місцевих жителів.

Темношкірий уболівальник Піт Харпер з Шеффілда заявив, що українці прекрасно до нього ставляться.

"Заклики Кемпбелла просто смішні. Мені зробили чудовий прийом з боку українського народу", пише Українська правда.

Раніше повідомлялось, що Кавалер Ордена Британської імперії за боротьбу за права людини в Центральній та Східній Європі Клер Дімйон не побачила в Україні проявів расизму.