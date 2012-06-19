Шведи обіцяють виграти у французів: у знак подяки уболівальникам

"Ми заборгували 20 тисячам наших фанів, які витратили купу грошей, щоб приїхати сюди і підтримати нас", - цитує Андерса Свенссона Сегодня.

А Ібрагімович так взагалі пообіцяв: "Ми привеземо додому три очки".

А французи вже думають про плей-офф: "Умови на базі в Донецьку чудові, але на 1/4 ми повинні їхати до Києва за день до матчу, щоб не втрачати часу на відновлення", - сказав фізіотерапевт Франсуа Даррас.