Шведи обіцяють виграти у французів: у знак подяки уболівальникам
11:42, 19 червня 2012Спорт
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Шведи, хоча вже і втратили шанси, збираються пошарпати Францію.
Златан Ібрагімович пообіцяв привезти додому 3 очки
"Ми заборгували 20 тисячам наших фанів, які витратили купу грошей, щоб приїхати сюди і підтримати нас", - цитує Андерса Свенссона Сегодня.
А Ібрагімович так взагалі пообіцяв: "Ми привеземо додому три очки".
А французи вже думають про плей-офф: "Умови на базі в Донецьку чудові, але на 1/4 ми повинні їхати до Києва за день до матчу, щоб не втрачати часу на відновлення", - сказав фізіотерапевт Франсуа Даррас.
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