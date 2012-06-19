У Донецьку висадилася 30-тисячна армія фанатів

Вчора в місті був останній день затишшя. Самотніх фанатів можна було зустріти лише поруч з «Донбас Ареною» і біля пабу на площі Леніна, який став неофіційною резиденцією англійців, пише «Сегодня».

«Ми вже готуємося до прийому гостей, - розповіла працівниця закладу Юлія. - Взагалі англійські фанати доброзичливі, хоча дуже галасливі. Люблять українське пиво, піцу, стейки. А ось нашу кухню вони ще не розсмакували - наприклад, я ні разу не бачила, щоб хтось із них замовляв борщ».

Сьогодні з самого ранку в місто почала стягуватися ціла армія вболівальників - близько 4-5 тис. англійців і 25 тис. українців. Стежити за порядком на вулицях міста будуть 2320 міліціонерів. З них 600 правоохоронців стануть патрулювати територію навколо «Донбас Арени» з собаками та на конях. Ще 120 міліціонерів будуть стежити за порядком у фан-зоні в парку ім. Щербакова. «Як і на попередніх матчах, ми будемо забезпечувати безпеку в посиленому режимі», - пояснила «Сегодня» Ольга Почкалова, прес-секретар донецької міліції.

Також, як повідомили в ДАІ, з 17.45 почне діяти встановлений порядок обмеження автотранспорту і більшість центральних вулиць поруч зі стадіоном буде перекрито. Для фанатів організують парковку на проспекті Миру, але в той же час в ДАІ порекомендували добиратися на стадіон громадським транспортом.