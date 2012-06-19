Україна та Англія вийдуть на матч із жалобними пов'язками
11:38, 19 червня 2012Спорт
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Гравці збірних України й Англії вийдуть сьогодні на поле Донбас-Арени з жалобними пов`язками.
|Гравці підтримають тренера
Про це повідомляє Корреспондент.Напередодні гри в табір двох команд прийшли сумні новини.
У тренера українців Андрія Баля померла мама, а у форварда Денні Уелбека - батько.
Зі словами співчуття виступили головні тренери команд Олег Блохін та Рой Ходжсон.
Заключний матч групової стадії Євро-2012 Англія - Україна відбудеться сьогодні в Донецьку. У Києві в паралельному поєдинку зіграють шведи з французами.
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