Фани збірних Італії й Ірландії відкрили стрілянину у барі: є загиблий і поранений
10:16, 19 червня 2012Спорт
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В одній з кав’ярень в Торонто (Канада), де зібралися уболівальники для перегляду матчу збірних Італії й Ірландії на Євро-2012, пролунали постріли.
Як передає ІТАР-ТАССз посиланням на представника поліції Уенді Драммонд, одного з відвідувачів убито, іншого з пораненнями доставлено до лікарні.
Поліція опитує численних свідків. За їхніми словами, в "Сициліан кав’ярні", розташованій в районі Літтл Італі ("Маленька Італія"), пролунали п`ять пострілів, відзначає NEWSru.
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