Фани збірних Італії й Ірландії відкрили стрілянину у барі: є загиблий і поранений

Як передає ІТАР-ТАССз посиланням на представника поліції Уенді Драммонд, одного з відвідувачів убито, іншого з пораненнями доставлено до лікарні.

Поліція опитує численних свідків. За їхніми словами, в "Сициліан кав’ярні", розташованій в районі Літтл Італі ("Маленька Італія"), пролунали п`ять пострілів, відзначає NEWSru.