Французові міліція порадила вчасно накивати з фан-зони

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, через те, що француз, який уже півроку проживає в Тернополі, активно вболівав за збірну Франції, виникла агресія з боку місцевих вболівальників.

«Між вболівальниками виникла словесна суперечка. Конфлікт міг перерости у бійку, якби у ситуацію вчасно не втрутилися міліціонери. На даний час за цим фактом правоохоронці проводять перевірку», – йдеться у повідомленні відділу громадських зв’язків.

Попередньо місцеве видання «20 хвилин» розповсюдило інформацію, що у фан-зоні побили 26-річного француза. За даними видання, після першого голу збірної Франції у ворота України сусіди француза по сектору лише словесно відреагували на радісні емоції болільника команди суперника. Але коли українці невдовзі пропустили другий гол і француз почав радіти ще більше, один із вболівальників накинувся на нього з кулаками, забрав у нього кепку і під оплески сектору покинув місце інциденту. За даними видання, французові та його тернопільському товаришеві правоохоронці порадили піти з матчу за 15 хвилин до його закінчення, аби не спровокувати серйознішого конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна-Франція зібрав рекордну кількість уболівальників у тернопільській фан-зоні, яка діє на міському стадіоні. Переглянути матч прийшло орієнтовно 10 тис. вболівальників.