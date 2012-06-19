ЗМІ високо оцінили якість «Донбас Арени» після ураганної зливи

Про це повідомили у прес-службі Донецької міської ради, проаналізувавши те, що написала про цей матч низка іноземних видань.

Так, у «Eurosport – Yahoo» (Велика Британія) написали, що «голландський суддя Бьорн Кейперс відвів гравців з поля на п'ятій хвилині після того, як грім, блискавка і проливний дощ обрушилися на «Донбас Арену», і лише за годину гра поновилася, завдяки доброму покриттю, що висохло на диво швидко».

Видання «Independent» (Велика Британія) процитувало слова головного тренера французів Лоран Блана, який також був радий можливості продовжити гру після негоди в той вечір. «Я не боюся грому і блискавки, але мені було страшно, що гру можуть відкласти, тому що поле не буде в достатньо доброму стані, щоб відновити гру. На мій подив, через годину поле було у доброму стані, і ми змогли зіграти відмінну гру», - сказав тренер англійським журналістам.

Російська Газета.ру також написала: «Матч був перерваний на годину через грозову зливу, що обрушилася на «Донбас Арену», проте дренаж впорався зі своїм завданням, і поле було у доброму стані».

Ірландська «Herald» відзначила, що «врешті-решт матч поновився під вогненним небом, після того, як ультрасучасний дренаж стадіону зробив свою справу».

У своєму коментарі секретар міської ради Микола Левченко зазначив, що тим самим «Донбас Арена» «не тільки підтвердила свою репутацію одного з кращих і надійних стадіонів світу, а й, поза сумнівом, позитивно вплинула на імідж Донецька як приймаючого міста і всієї України в цілому».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня в Донецьку під час матчу Україна – Франція головний суддя зупинив гру через ураганну зливу, що обрушилася на місто. Гравці змогли почати зустріч за годину, після того, як припинився дощ, і дренажна система стадіону «Донбас Арена» звільнила ігрове поле від води.