Блохін: у мене що, один Шевченко грає?

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на вечірній передматчевій прес-конференції.

«Шевченко після гри з французами відчув біль у коліні, це стара його травма, і ми робимо все можливе, щоб завтра він був готовий до гри. Чи вийде він на поле, це 50 на 50», - сказав тренер.

При цьому він додав: «Чи буде він грати, буде відомо завтра до обіду. Роль Шевченка в команді дуже велика. Форварда такого рівня немає в Україні. І якщо завтра він не зможе грати, це для нас велика втрата».

Але коли чергове запитання прозвучало знову про А.Шевченка, О.Блохін невдоволено заявив: «Ви задавайте питання про команду, у мене що, один Шевченко грає? Мені просто перед хлопцями незручно. Ми обговорюємо особисте життя Шевченка, його кар'єру, давайте проведемо окрему прес-конференція, я приведу Шевченка, і ми разом будемо відповідати... Тему Шевченка проїхали - 50 на 50, завтра визначуся. Я розумію, що це великий гравець, що це в нього, напевно, останнє Євро, але я не можу сказати більше, ніж зараз говорю».

Довідка УНІАН. Футбольний матч між збірними України й Англії в рамках фінального туру Чемпіонату Європи 2012 року відбудеться 19 червня в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» о 21.45.