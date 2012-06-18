Євро-2012: до плей-офф вийшли Іспанія та Італія
23:34, 18 червня 2012Спорт
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Закінчився груповий турнір у групі C.
Іспанія - Хорватія 1:0 (Навас 88)
Італія - Ірландія 2:0 (Кассано 35, Балотеллі 90)
ЗбірнаІспанії з7очкамипосілаперше місцевгрупі івчвертьфіналізіграє23 червня вДонецьку протикоманди, яка посядедруге місцевгрупіD.
ЗбірнаІталії з5очкамипосіладруге місцевгрупі івчвертьфіналізіграє24 червня уКиєві протикоманди, яка посядеперше місцевгрупіD.
19 червнязавершатьгруповийетапкоманди групиD:Швеція (0)- Франція(4),Англія(4) -Україна(3).
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