Євро-2012: до плей-офф вийшли Іспанія та Італія

Закінчився груповий турнір у групі C.

Іспанія - Хорватія 1:0 (Навас 88) Італія - Ірландія 2:0 (Кассано 35, Балотеллі 90) ЗбірнаІспанії з7очкамипосілаперше місцевгрупі івчвертьфіналізіграє23 червня вДонецьку протикоманди, яка посядедруге місцевгрупіD.



ЗбірнаІталії з5очкамипосіладруге місцевгрупі івчвертьфіналізіграє24 червня уКиєві протикоманди, яка посядеперше місцевгрупіD.



19 червнязавершатьгруповийетапкоманди групиD:Швеція (0)- Франція(4),Англія(4) -Україна(3).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter